Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
Внутренняя политика
- 20 сентября, 2026
- 15:36
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с нестабильными погодными условиями.
Как сообщает Report, в связи с ожидаемыми 21 сентября в ряде районов страны ливнями, грозами, градом и туманом ведомство призвало водителей к особой бдительности и осторожности на дорогах.
В ГУГДП также рекомендовали водителям соблюдать установленный в связи с погодными условиями скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и внезапного торможения, правильно использовать внешние световые приборы, а также предварительно проверять техническое состояние автомобиля.
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