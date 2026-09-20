Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в связи с ожидаемыми 21 сентября в ряде районов страны ливнями, грозами, градом и туманом ведомство призвало водителей к особой бдительности и осторожности на дорогах.

В ГУГДП также рекомендовали водителям соблюдать установленный в связи с погодными условиями скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и внезапного торможения, правильно использовать внешние световые приборы, а также предварительно проверять техническое состояние автомобиля.