Дорожная полиция Баку на фоне непогоды призывает участников движения к бдительности

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с наблюдающимися в столице нестабильными погодными условиями.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с наблюдающимися в столице нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report , в ведомстве призвали водителей к бдительности, принимать упреждающие меры для предотвращения аварий и других негативных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах.

"Просим водителей удостовериться в исправности своих транспортных средств, в том числе проверить работоспособность дворников и омывателей ветрового стекла автомобиля, а также наружных осветительных приборов, избегать ненужных обгонов, резких маневров и экстренного торможения", - говорится в обращении.

Отмечается, что пешеходы, будучи самыми незащищенными участниками дорожного движения, также должны проявлять исключительную бдительность, не переходить проезжую часть в неустановленном месте, избегать действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье как их самих, так и других участников движения.