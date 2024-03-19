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Дорожная полиция Баку на фоне непогоды призывает участников движения к бдительности

Дорожная полиция Баку на фоне непогоды призывает участников движения к бдительности Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с наблюдающимися в столице нестабильными погодными условиями.
Внутренняя политика
19 марта 2024 г. 08:52
Дорожная полиция Баку на фоне непогоды призывает участников движения к бдительности

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с наблюдающимися в столице нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали водителей к бдительности, принимать упреждающие меры для предотвращения аварий и других негативных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах.

"Просим водителей удостовериться в исправности своих транспортных средств, в том числе проверить работоспособность дворников и омывателей ветрового стекла автомобиля, а также наружных осветительных приборов, избегать ненужных обгонов, резких маневров и экстренного торможения", - говорится в обращении.

Отмечается, что пешеходы, будучи самыми незащищенными участниками дорожного движения, также должны проявлять исключительную бдительность, не переходить проезжую часть в неустановленном месте, избегать действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье как их самих, так и других участников движения.

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