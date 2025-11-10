Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Дорожная полиция призвала к осторожности на дорогах в праздничные дни

    Внутренняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 11:33
    Дорожная полиция призвала к осторожности на дорогах в праздничные дни

    Главное управление дорожной полиции призвало водителей и пешеходов соблюдать максимальную осторожность в связи с увеличением транспортного потока по всей стране в праздничные дни.

    Как сообщает Report, в своем обращении к гражданам управление подчеркнуло, что водителям рекомендуется перед отправлением в дальние поездки проверять техническое состояние своих автомобилей, не садиться за руль в состоянии усталости и недосыпания.

    "В праздничные дни от водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, требуется поддерживать транспортные средства в технически исправном состоянии перед рейсами и строго соблюдать скоростной режим. Главное управление дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения совместными усилиями обеспечить безопасность на дорогах", - говорится в заявлении.

    дорожная полиция праздничные дни предупреждение
    BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış edib

    Последние новости

    12:15

    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    12:12

    TƏBİB обнародовал предварительную причину смерти беременной женщины в Имишли

    Происшествия
    12:02

    Развитие азербайджанской армии является важным фактором безопасности в регионе - МНЕНИЕ

    Армия
    11:59

    В Словакии в результате столкновения поездов пострадали почти 80 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:41

    Более 10 вспышек произошли на Солнце за сутки

    Это интересно
    11:33

    Дорожная полиция призвала к осторожности на дорогах в праздничные дни

    Внутренняя политика
    11:30
    Видео

    Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана

    Внешняя политика
    11:24

    Названы наиболее востребованные профессии в Азербайджане в этом году

    Социальная защита
    11:09

    После крушения лодки с мигрантами в водах Таиланда и Малайзии обнаружены 11 погибших

    Другие страны
    Лента новостей