Дорожная полиция призвала к осторожности на дорогах в праздничные дни

Главное управление дорожной полиции призвало водителей и пешеходов соблюдать максимальную осторожность в связи с увеличением транспортного потока по всей стране в праздничные дни.

Как сообщает Report, в своем обращении к гражданам управление подчеркнуло, что водителям рекомендуется перед отправлением в дальние поездки проверять техническое состояние своих автомобилей, не садиться за руль в состоянии усталости и недосыпания.

"В праздничные дни от водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, требуется поддерживать транспортные средства в технически исправном состоянии перед рейсами и строго соблюдать скоростной режим. Главное управление дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения совместными усилиями обеспечить безопасность на дорогах", - говорится в заявлении.