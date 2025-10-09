Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Дочь пропавшего без вести: Мы до сих пор ждем возвращения отца

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 18:23
    Дочь пропавшего без вести Айдына Рагимова Пюстяханым Рагимова заявила, что они до сих пор ждут возвращения отца.

    Как сообщает Report, в ходе выступления на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" она сообщила, что когда пропал ее отец, ей было 3 года.

    По ее словам, Айдын Рагимов участвовал в карабахских боях в качестве военнослужащего: "Моя бабушка ждала отца до последнего дня. Каждый день она осматривала его старую военную форму".

    П.Рагимова обратилась к международным организациям с призывом не оставаться безразличными к судьбе пропавших без вести героев; "Я очень хотела бы, чтобы армянская сторона раскрыла нам местонахождение останков пропавших без вести азербайджанских шехидов".

    Сестра пропавшего без вести Бехбуда Бехбудова Кёнуль Бехбудова подчеркнула, что уже 30 лет им неизвестна судьба брата: "Мы выступали в международных организациях с просьбой помочь прояснить судьбы пропавших без вести лиц".

