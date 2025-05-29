Для детей шехидов организована экскурсия под девизом "Я ребенок героя"

Для детей шехидов организована экскурсия под девизом "Я ребенок героя"

По линии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций для детей шехидов из Губинского, Хачмазского, Девечинского, Шабранского районов организована экскурсия по Баку.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное Общественным объединением поддержки семей шехидов "Во имя Родины" по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей, прошло под девизом "Я ребенок героя".

Участники мероприятия посетили Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", музей-корабль "Сураханы".

В поездке приняли участие члены семей героев-шехидов - Мигдада Абдулалимова, Садига Мамедова, Умуда Ханджалова, Тапдыга Халафова, Сурхая Мехдиева, и др.

В завершение дети выпустили в небо голубей, пожелав безопасного, благополучного и счастливого будущего для детей во всем мире. Экскурсия завершилась вручением праздничных подарков.