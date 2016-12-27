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    Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса сделала предупреждение Астану Шахвердиеву, депутат попросил прощения у всех азербайджанцев

    Он признал свою ошибку

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

    Об этом Report сообщил председатель комиссии, депутат Агаджан Абыев.

    Он отметил, что заседание было связано с выражениями, которые депутат Астан Шахвердиев употребил в интервью радио "Азадлыг": "Астан Шахвердиев был приглашен на заседание. Он признал свою ошибку. Он попросил прощения у азербайджанцев, проживающих в Азербайджане и во всем мире".

    На заседании А.Шахвердиеву было сделано предупреждение. 

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