Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса сделала предупреждение Астану Шахвердиеву, депутат попросил прощения у всех азербайджанцев

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

Об этом Report сообщил председатель комиссии, депутат Агаджан Абыев.

Он отметил, что заседание было связано с выражениями, которые депутат Астан Шахвердиев употребил в интервью радио "Азадлыг": "Астан Шахвердиев был приглашен на заседание. Он признал свою ошибку. Он попросил прощения у азербайджанцев, проживающих в Азербайджане и во всем мире".

На заседании А.Шахвердиеву было сделано предупреждение.