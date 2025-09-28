Девочка, потерявшая родителей во время террора в Гяндже: Когда я увидела дедушку Ильхама, я была очень рада

Когда я увидела дедушку Ильхама, я была очень рада.

Как сообщает Западное бюро Report, эти слова сказала Нилай Алиева, потерявшая обоих родителей во время ракетного обстрела города Гянджа в период 44-дневной Отечественной войны.

Она рассказала, что шла вместе с дедом осматривать недавно построенный Мемориальный комплекс Гянджи и встретила президента Ильхама Алиева:

"Когда я увидела дедушку Ильхама, я сразу подошла к нему. Он встретил меня, взял за руку и мы вместе прошлись по музею. Я была невероятно рада. Дедушка Ильхам интересовался моим самочувствием и успехами в учебе. Я ответила на все его вопросы. Он высокий, и я его очень люблю. Хочу снова его увидеть".

Отметим, что во время 44-дневной Отечественной войны город Гянджа подвергся ракетным ударам пять раз. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения.