Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Девочка, потерявшая родителей во время террора в Гяндже: Когда я увидела дедушку Ильхама, я была очень рада

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2025
    • 14:25
    Девочка, потерявшая родителей во время террора в Гяндже: Когда я увидела дедушку Ильхама, я была очень рада

    Когда я увидела дедушку Ильхама, я была очень рада.

    Как сообщает Западное бюро Report, эти слова сказала Нилай Алиева, потерявшая обоих родителей во время ракетного обстрела города Гянджа в период 44-дневной Отечественной войны.

    Она рассказала, что шла вместе с дедом осматривать недавно построенный Мемориальный комплекс Гянджи и встретила президента Ильхама Алиева:

    "Когда я увидела дедушку Ильхама, я сразу подошла к нему. Он встретил меня, взял за руку и мы вместе прошлись по музею. Я была невероятно рада. Дедушка Ильхам интересовался моим самочувствием и успехами в учебе. Я ответила на все его вопросы. Он высокий, и я его очень люблю. Хочу снова его увидеть".

    Отметим, что во время 44-дневной Отечественной войны город Гянджа подвергся ракетным ударам пять раз. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения.

    Ильхам Алиев Нилай Алиева Отечественная война
    Gəncə terrorunda valideynlərini itirən qız: "İlham babamı görəndə çox sevindim"

    Последние новости

    15:43

    Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 40 человек

    Другие страны
    15:37

    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 66 тыс. человек

    Другие
    15:31

    Ушел из жизни известный турецкий поэт родом из Азербайджана

    Искусство
    15:20
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    15:12

    СМИ: Действия Бербок в качестве председателя ГА ООН вызвали насмешки

    Другие страны
    14:56

    ФРГ поможет обеспечить безопасность саммита ЕС в Дании на фоне инцидентов с дронами

    Другие страны
    14:39

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    14:32

    У военных объектов Дании вновь замечены БПЛА

    Другие страны
    14:25

    Девочка, потерявшая родителей во время террора в Гяндже: Когда я увидела дедушку Ильхама, я была очень рада

    Внутренняя политика
    Лента новостей