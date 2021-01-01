Дети военнослужащих в Азербайджане будут получать социальное пособие

С этого месяца детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу, будет выдаваться социальное пособие.

С этого месяца детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу, будет выдаваться социальное пособие.

Как сообщает Report, в связи с этим вступили в силу поправки в закон "О социальных пособиях".

Социальное пособие на детей военнослужащих будет назначаться при прохождении лицом срочной военной службы.

Согласно другой поправке, выплата пособий будет прекращена в случае увольнения военнослужащих срочной действительной военной службы в запас или их смерти.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.