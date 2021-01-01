О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дети военнослужащих в Азербайджане будут получать социальное пособие

Дети военнослужащих в Азербайджане будут получать социальное пособие С этого месяца детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу, будет выдаваться социальное пособие.
Внутренняя политика
1 января 2021 г. 10:34
Дети военнослужащих в Азербайджане будут получать социальное пособие

С этого месяца детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу, будет выдаваться социальное пособие.

Как сообщает Report, в связи с этим вступили в силу поправки в закон "О социальных пособиях".

Социальное пособие на детей военнослужащих будет назначаться при прохождении лицом срочной военной службы.

Согласно другой поправке, выплата пособий будет прекращена в случае увольнения военнослужащих срочной действительной военной службы в запас или их смерти.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu aydan müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına sosial müavinət veriləcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
25 декабря 2020 г. 12:22
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi