    Десятилетний Рафаэль: Очень хочу поехать в Карабах

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:26
    Десятилетний Рафаэль: Очень хочу поехать в Карабах

    Десятилетний бакинец Рафаэль Гюльмамедов, ожидающий начала военного парада в центре Баку, рассказал, что мечтает поехать в Карабах.

    В беседе с Report он отметил, что сегодня испытывает особую гордость и радость, видя, как люди поздравляют друг друга.

    "Я видел Карабах только по телевизору, но очень люблю его. Хочу обязательно туда поехать. Мы вернули Карабах благодаря нашим шехидам и ветеранам - они подарили нам Победу, и я этим горжусь", - сказал Рафаэль.

    Военный парад Путь к Победе День Победы
    On yaşlı sakin: Qarabağa getməyi çox arzulayıram

