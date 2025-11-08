Десятилетний Рафаэль: Очень хочу поехать в Карабах

Десятилетний бакинец Рафаэль Гюльмамедов, ожидающий начала военного парада в центре Баку, рассказал, что мечтает поехать в Карабах.

В беседе с Report он отметил, что сегодня испытывает особую гордость и радость, видя, как люди поздравляют друг друга.

"Я видел Карабах только по телевизору, но очень люблю его. Хочу обязательно туда поехать. Мы вернули Карабах благодаря нашим шехидам и ветеранам - они подарили нам Победу, и я этим горжусь", - сказал Рафаэль.