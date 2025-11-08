On yaşlı sakin: Qarabağa getməyi çox arzulayıram
Bakıda keçiriləcək hərbi paradı izləməyə gələn on yaşlı sakin Rafael Gülməmmədov Qarabağa getməyi çox arzuladığını bildirib.
O, "Report"a açıqlamasında bu gün çox qürur hissi keçirdiyini və hamının bir-birini sevinclə təbrik etməsini onu qürurlandırdığını söyləyib:
"Zəfər Günü mənim üçün çox maraqlı gündür. Bu elə bir bayramdır ki, hamı bir-birini sevinərək və ürəkdən təbrik edir. Bu da adamı qürurlandırır".
R.Gülməmmədov deyib ki, Qarabağı yanlız videolarda, televizorda görsə də, oranı çox sevir:
"Qarabağa getməyi çox arzulayıram. Qarabağı şəhidlərimiz və qazilərimiz sayəsində geri almışıq, zəfəri də bizə onlar yaşadıb. Mən bununla fəxr edirəm".
