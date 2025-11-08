İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    On yaşlı sakin: Qarabağa getməyi çox arzulayıram

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:12
    On yaşlı sakin: Qarabağa getməyi çox arzulayıram

    Bakıda keçiriləcək hərbi paradı izləməyə gələn on yaşlı sakin Rafael Gülməmmədov Qarabağa getməyi çox arzuladığını bildirib.

    O, "Report"a açıqlamasında bu gün çox qürur hissi keçirdiyini və hamının bir-birini sevinclə təbrik etməsini onu qürurlandırdığını söyləyib:

    "Zəfər Günü mənim üçün çox maraqlı gündür. Bu elə bir bayramdır ki, hamı bir-birini sevinərək və ürəkdən təbrik edir. Bu da adamı qürurlandırır".

    R.Gülməmmədov deyib ki, Qarabağı yanlız videolarda, televizorda görsə də, oranı çox sevir:

    "Qarabağa getməyi çox arzulayıram. Qarabağı şəhidlərimiz və qazilərimiz sayəsində geri almışıq, zəfəri də bizə onlar yaşadıb. Mən bununla fəxr edirəm".

    Zəfərə gedən yol Zəfər Günü Hərbi parad Qarabağ
    Десятилетний Рафаэль: Очень хочу поехать в Карабах

