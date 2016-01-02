​Депутаты V созыва Милли Меджлиса вышли на первые каникулы

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Депутаты сформированного после прошлогодних парламентских выборов Милли Меджлиса V созыва вышли на первые каникулы.

Как сообщает Report, парламентарии вышли на каникулы с 1 января. Согласно внутреннему уставу ММ, они продлятся до 15 января.

В уставе отмечается, что в случае созыва во время каникул внеочередной сессии Милли Меджлиса, в период проведения сессии каникулы ММ приостанавливаются и депутаты отзываются обратно.