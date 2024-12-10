Приняты в I чтении поправки в административный кодекс по штрафам на платных дорогах

Милли Меджлис одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями.

Милли Меджлис одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

В частности предлагается дополнить кодекс новой статьей, согласно которой въезд на платные дороги в обход пунктов оплаты будет наказываться штрафом в размере 150 манатов.

Такое же наказание ждет водителей, не имеющих права бесплатного проезда, но пытающихся воспользоваться специальной полосой для льготников.

Кроме того, создание помех нормальной работе пропускных пунктов, в том числе блокирование проезда транспортных средств и самовольное поднятие шлагбаума, повлечет штраф в размере 200 манатов.