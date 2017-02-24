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    Депутаты предложили воздвигнуть в Аллее шехидов памятник геноцида

    Муса Гасымлы заявил о необходимости усиления пропагандистской работы, связанной с Ходжалинской трагедией

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса Муса Гасымлы и Рафаэль Джабраилов предложили воздвигнуть в Аллее шехидов памятник геноцида.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента М.Гасымлы отметил, что памятник должен отражать в себе не только ходжалинские события, но и другие геноциды.

    Он заявил о необходимости усилить пропагандистскую работу, связанную с Ходжалинской трагедией.

    В своем выступлении депутат Рафаэль Джабраилов сказал, что азербайджанский народ является народом, подвергшимся геноциду: "Очень жаль, что отражающего геноцид могущественного мемориального комплекса нет. Люди посещают Аллею шехидов, это хороший шаг. Однако, как будто, Ходжалинский геноцид остается немного на заднем плане. Предлагаю создать в Аллее шехидов мемориальный комплекс, отражающий в себе геноцид". 

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