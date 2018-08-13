Депутаты: Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия - большой успех Азербайджана

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ “Азербайджан, Казахстан, Россия, Иран и Туркменистан достигли согласия по правовому статусу Каспийского моря без вмешательства других государств”.

Об этом Report заявил завотделом Политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата правящей партии Азербайджана, депутат Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что позиция каждой из пяти стран по данному вопросу была известна: “После продолжительных дипломатических переговоров была достигнута договоренность. Ни одно государство не может создать военную базу на Каспии. Достигнутое согласие о выходе судов прикаспийских стран в океан говорит о величии России и близости этих стран. Стало очевидно, что любой конфликт можно урегулировать путем переговоров. Это вызвало беспокойство у Армении”.

Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил Report, что Конвеция, подписанная главами государств, отрегулирует разработку нефтяных и газовых месторождений в регионе, значительно облегчит добычу и транспортировку, использование водных ресурсов.

Депутат отметил, что подписанная Конвенция определяет общие принципы: “Основной ее посыл состоит в том, что статус Каспия не является спорным моментом между 5 странами. Определены общие принципы раздела озера-моря и отныне конфликты между соседними странами должны решаться в двустороннем, а не пятистороннем формате. В течение всех этих лет лишь Иран возражал против раздела Каспия на сектора по морю. При таком разделе на его долю приходилось чуть более 10%, а при разделе по принципу “озеро”он рассчитывал на 20%-й пай. Согласно примерным подсчетам, в богатых нефтью и газом недрах Каспия содержится 6,5 млрд. тонн уже подтвержденных и предполагаемых запасов нефти и в том же эквиваленте газовых ресурсов. Прогнозируемых запасов больше в 1,5 раза. Ценность этих запасов оценивается в 8 трлн. долларов. До сих пор каждое прикаспийское государство вело разработку месторождений, не вызывающих споров при любой дележке. Однако перспективные месторождения в пограничных районах вызывали серьезные споры, а порой и создавали угрозу вооруженных конфликтов. Подобные споры происходили между Казахстаном и Россией, Азербайджаном и Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном. Тогда основным аргументом конфликтующих сторон было то, что статус Каспия пока не определен, поэтому все спорные вопросы должны быть решены между всеми пятью странами. Однако сейчас это будет касаться только соседних стран”.

T.Mиркишили заявил, что в Конвенции не определено разделение акватории Каспия по срединной линии, для этого требуются отдельные соглашения: “Между Азербайджаном-Россией и Казахстаном, Казахстаном и Туркменистаном есть подобные соглашения. Сомневался лишь Иран, но уже и он поставил свою подпись под общими положениями. Иран находится под серьезными санкциями, поэтому ему крайне важно урегулирование спорных вопросов с соседями. Наиболее важный для него вопрос – вопрос безопасности нашел отражение в Конвенции. В ней содержится гарантия того, что территория ни одной из пяти прикаспийских стран не будет использована против другой. Неурегулированность статуса Каспия препятствовала прокладке подводного транскаспийского трубопровода между Туркменистаном и Азербайджаном. Согласно Конвенции, решение по данному проекту будут давать Азербайджан и Туркменистан, то есть подобные проекты отныне могут быть реализованы между соседними странами с учетом экологических стандартов.

Правда, в дополнении к Конвенции о достижении экологического согласия , прописано требование о согласовании подобных проектов между 5 прикаспийскими странами. Достижение согласия может несколько отсрочить реализацию проекта, но не воспрепятствовать этому. Конвенция, определяющая правовой статус Каспия, пусть и не решает всех вопросов, но важна с точки зрения общих подходов. Она полностью отвечает позиции Азербайджана, выдвигаемой нашей страной на протяжении многих лет. Повышение транзитных транспортных возможностей на Каспии в продолжение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволит Азербайджану обеспечить и дополнительные экономические интересы”.

В интервью Report член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов отметил, что этот документ очень важен странам, имеющим выход к Каспию: “Переговоры по этому вопросу ведутся более 20 лет. Одним из вопросов, привлекавших наибольшее внимание, является вопрос обеспечения безопасности. Учитывая интерес к региону со стороны других стран, была необходимость в подобном документе. Конвенцией закреплено, что вопрос безопасности Каспия будут определять 5 стран. Конвенция очень важна для Азербайджана. Наша страна становится логистическим центром. Пути с севера на юг, с запада на восток пролегают через Азербайджан. Каспий в этом вопросе играет важную роль. Эта Конвенция станет одним из факторов, придающих импульс экономическому развитию Азербайджана. В целом, этот документ представляет важность для всех пяти прикаспийских стран.

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Таир Керимли заявил Report, что Конвенция о правовом статусе Каспия – очень серьезный документ.

Он выступил с предложением о создании экономического союза прикаспийских стран: “Можно создать организацию наподобие ОЧЭС. Это укрепит экономическое сотрудничество ”.

По словам депутата, подписанная Конвенция решает все спорные вопросы: “Азербайджан, Иран и Туркменистан смогли договориться в определенном смысле. Наконец, споры решены, консенсус достигнут. Этой Конвенцией предусмотрена и защита суверенитета прикаспийских стран. Азербайджан достиг желаемого, это большая победа. Данный документ представляет огромную значимость для Азербайджана и соседних стран”.

Напомним, что 12 августа в Актау состоялся V Саммита глав прикаспийских государств. В саммите принимали участие президенты Азербайджана, Казахстана, России, Ирана и Туркменистана. В рамках саммита президенты пяти стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия.

Также главами пяти прикаспийских государств были подписаны: Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.