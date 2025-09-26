Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Депутаты ММ обратились к парламентам разных стран в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 12:06
    Депутаты ММ обратились к парламентам разных стран в связи с Днем памяти

    Руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса и главы азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях направили обращение к коллегам в парламентах разных стран в связи с Днем памяти - 27 сентября.

    Как сообщает Report, в обращении отмечается, что в начале 1990-х годов в результате агрессивной политики Армении 20 процентов территории Азербайджана были оккупированы, против азербайджанцев были совершены акты этнической чистки и геноцида.

    Отмечается, что 27 сентября 2020 года, после очередного широкомасштабного нападения вооруженных сил Армении, Азербайджан, руководствуясь правом на самооборону, закрепленным в Уставе ООН, начал контрнаступательную операцию для принуждения агрессора к миру и освобождения оккупированных земель. В результате 44-дневной Отечественной войны под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева была прекращена почти 30-летняя оккупация международно признанных территорий страны и восстановлена территориальная целостность государства.

    Особое внимание уделено военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным вооруженными силами Армении в ходе боевых действий. Подчеркивается, что, несмотря на зверства противника, азербайджанская армия строго придерживалась норм международного гуманитарного права, нанося удары исключительно по военным целям и объектам, не допуская ущерба гражданскому населению и населенным пунктам.

    В документе также отмечается, что в результате локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года в Карабахе был ликвидирован сепаратистский режим, разоружены незаконные вооруженные формирования и восстановлен конституционный строй. Сегодня бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои родные земли, где активно ведется строительство и восстановление населенных пунктов. Вместе с тем отмечается минная проблема Азербайджана, которая продолжает угрожать жизни людей.

    Отдельно подчеркивается, что именно Азербайджан выдвинул пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представил проект мирного договора и в течение последних лет прилагал серьезные усилия для продвижения мирной повестки.

    Отмечается, что 8 августа этого года в Вашингтоне с участием лидеров США, Азербайджана и Армении министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора. В тот же день президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали Совместное заявление. Этот шаг открыл реальные возможности для окончательного прекращения конфликта.

