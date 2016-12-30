Депутаты Милли Меджлиса вышли на зимние каникулы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов на сегодняшнем пленарном заседании представил отчет ММ.

Как сообщает Report, он отметил, что за этот период Милли Меджлис принял 195 законопроектов.

После представления отчета Огтаем Асадовым было объявлено о закрытии осенней сессии.

Последнее заседание парламента завершилось исполнением государственного гимна Азербайджана.

Депутаты вышли на зимние каникулы, которые продлятся до 15 января.