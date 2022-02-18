Депутаты Милли Меджлиса посетят Израиль

В Израиле пройдут памятные мероприятия в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.
Было отмечено, что депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов 20 февраля посетит Тель-Авив для участия в круглом столе, посвященном “Дню памяти Ходжалы”.
В рамках визита также состоится презентация журнала «Ирс-Наследие» на иврите, посвященного Победе Азербайджана в Отечественной войне за Карабах.
Депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова 19 февраля посетит Иерусалим для участия в мероприятиях, посвященных Ходжалинскому геноциду.
В мероприятиях примут участие депутаты Кнессета Израиля, представители местных властей, представители общественных организаций.