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Депутаты Милли Меджлиса посетят Израиль

Депутаты Милли Меджлиса посетят Израиль В Израиле пройдут памятные мероприятия в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внутренняя политика
18 февраля 2022 г. 15:28
Депутаты Милли Меджлиса посетят Израиль

В Израиле пройдут памятные мероприятия в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Было отмечено, что депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов 20 февраля посетит Тель-Авив для участия в круглом столе, посвященном “Дню памяти Ходжалы”.

В рамках визита также состоится презентация журнала «Ирс-Наследие» на иврите, посвященного Победе Азербайджана в Отечественной войне за Карабах.

Депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова 19 февраля посетит Иерусалим для участия в мероприятиях, посвященных Ходжалинскому геноциду.

В мероприятиях примут участие депутаты Кнессета Израиля, представители местных властей, представители общественных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları İsrailə səfər edəcək

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