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Депутат: Виновники Ходжалинского геноцида рано или поздно понесут наказание

Депутат: Виновники Ходжалинского геноцида рано или поздно понесут наказание 18:02 "Как и остальные наши территории, Ходжалы был полностью очищен от армянских захватчиков, начались строительные работы и Великое возвращение".
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 18:52
Депутат: Виновники Ходжалинского геноцида рано или поздно понесут наказание

После освобождения от оккупации в Ходжалы начались строительные работы, продолжается процесс "Великого возвращения".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса от Ходжалы Эльман Мамедов.

Он отметил, что на освобожденных территориях по сей день проделаны масштабные восстановительные работы.

"Мы наглядно видим работу, проделанную в Ходжалы. В этом городе произошел геноцид, мы покинули эти земли, потерпев поражение. Но спустя 32 года - 28 мая, в День независимости Азербайджана, мы вернулись в Ходжалы с гордо поднятой головой.

Сегодня 49 семей поселились в Ходжалы, на своей родине. Как отметил президент Ильхам Алиев, к 2026 году более 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в Карабах", - сказал он.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что виновники Ходжалинского геноцида, военные преступники рано или поздно понесут заслуженное наказание. Правительство Армении должно выплатить компенсацию азербайджанскому народу за свои деяния, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Xocalının deputatı: Ermənistan hökuməti azərbaycanlılara vurduğu ziyanı ödəməli, təzminat verməlidir

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