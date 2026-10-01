Депутат Верховного меджлиса НАР лишен мандата

Депутат Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Газанфар Абдуллаев лишен депутатского мандата.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 1 октября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нахчыванской АР.

На заседании рассмотрели обращение депутата Верховного меджлиса VII созыва Газанфара Абдуллаева с просьбой оказать содействие в досрочном прекращении его депутатских полномочий.

В ЦИК рассмотрели обращение в соответствии с требованиями законодательства и установили наличие законных оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий Абдуллаева.

Центральная избирательная комиссия Нахчывана, рассмотрев заявление Г.Абдуллаева и руководствуясь Конституцией Нахчыванской АР и соответствующими статьями закона автономной республики "О выборах в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики", приняла решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.