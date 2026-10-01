Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Депутат Верховного меджлиса НАР лишен мандата

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 17:59
    Депутат Верховного меджлиса НАР лишен мандата

    Депутат Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Газанфар Абдуллаев лишен депутатского мандата.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, 1 октября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нахчыванской АР.

    На заседании рассмотрели обращение депутата Верховного меджлиса VII созыва Газанфара Абдуллаева с просьбой оказать содействие в досрочном прекращении его депутатских полномочий.

    В ЦИК рассмотрели обращение в соответствии с требованиями законодательства и установили наличие законных оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий Абдуллаева.

    Центральная избирательная комиссия Нахчывана, рассмотрев заявление Г.Абдуллаева и руководствуясь Конституцией Нахчыванской АР и соответствующими статьями закона автономной республики "О выборах в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики", приняла решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

    Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) Верховный Меджлис НАР Депутатский мандат
    Naxçıvan Ali Məclisinin deputatı Qəzənfər Abdullayev mandatından məhrum edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    18:52
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию "Шелковый путь"

    Индивидуальные
    18:41
    Фото

    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА

    Внешняя политика
    18:34

    Сирия опровергла сообщения о переговорах с "Хезболлах" в Турции

    Другие страны
    18:31

    Микаил Джаббаров: Азербайджан впервые стал чемпионом мира по пляжной борьбе

    Индивидуальные
    18:18
    Фото

    В Гяндже ограничена деятельность школьного буфета, где отравились семь учеников - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    18:17

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования

    Внешняя политика
    18:07

    "Азеркосмос": ИИ не заменяет человека в обработке спутниковых снимков

    ИКТ
    17:59

    Депутат Верховного меджлиса НАР лишен мандата

    Внутренняя политика
    17:44
    Фото

    В Ходжавенде прошел "День высокопоставленных наблюдателей" учений "Сила единства - 2026" – ОБНОВЛЕНО

    Армия
    Лента новостей