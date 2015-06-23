​Депутат: Результат возбужденного в отношении моего брата уголовного дела не зависит ни от меня, ни от министра

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "С министром внутренних дел Рамилем Усубовым я встречался три месяца назад. Мы обсудили возбужденное в отношении моего брата Аловсата Алиева уголовное дело".

Об этом в заявлении Report отметил председатель Партии гражданской солидарности (ПГС), народный депутат Сабир Рустамханлы.

По словам С.Рустамханлы, он попросил справедливого рассмотрения дела: "Министр знаком с Аловсатом Алиевым. Он работал в органах полиции. Это же не какой-то прохожий... Мне бы хотелось правильного рассмотрения вопроса касательно Аловсат бека. В настоящее время ведется следствие, и результат не зависит ни от меня, ни от министра".

Отметим, что председатель Миграционного центра Азербайджана Аловсат Алиев обвиняется по ст. 177.3.2 (кража), 320.1

(подделка и незаконное изготовление официальных документов и использование фальшивых документов, печатей, штампов, их незаконная подготовка, продажа или использование) и 318.2 (незаконное пересечение госграницы Азербайджанской Республики).