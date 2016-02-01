​Депутат: Предлагающие потребительские кредиты с высокими процентами препятствуют принятию документа

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Образование начинается еще с детского сада. Нужно довести все учебные заведения до уровня международных стандартов. Поэтому, нами подготовлены дополнения и изменения в закон "Об образовании".

Доработав проект, мы предложим его на пленарное заседание парламента".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Али Масимли.

По его словам, сегодня, учащиеся, добивающиеся высоких результатов в учебе, не посещая репетиторов поступают с высокими баллами в вузы: "Однако, будучи не в силе оплатить за учебу, студенты либо отчисляются университетами, либо им самим приходится бросить вуз. Эта довольно трагическая ситуация ставит крест на перспективе семей. Уже несколько лет назад нами был подготовлен законопроект "О кредитах на образование". Видимо, предлагающие потребительские кредиты с 26-28% препятствуют принятию данного документа. Для принятия закона мы также можем отказаться от авторских прав".

Депутат также отметил, что министерство образования должно серьезно заняться данным вопросом: "Так, в стратегии образования отразился пункт, связанный с кредитами на образование". Очень жаль, что реализация поставленных в стратегии вопросов запаздывает".