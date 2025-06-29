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Депутат: Операция против азербайджанцев в России носит провокационный характер

Депутат: Операция против азербайджанцев в России носит провокационный характер Операция ФСБ против азербайджанцев в Екатеринбурге носит провокационный характер.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 16:26
Депутат: Операция против азербайджанцев в России носит провокационный характер

Операция ФСБ против азербайджанцев в Екатеринбурге носит провокационный характер.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде.

Он отметил, что убийства и пытки азербайджанцев в России могут оказать сильное негативное влияние на отношения между двумя странами: "Задерживать людей без каких-либо правовых оснований, без суда, пытать их и убивать - это либо свидетельствует о беззаконии в стране, либо происходит из-за ненависти к представителям других народов. Я выражаю соболезнования семьям наших соотечественников, погибших во время этих событий. В отношении задержанных лиц ведется судебное следствие. Надеюсь, что в ходе этих судебных процессов всё прояснится. К сожалению, это не первый инцидент, направленный против нашей страны и наших граждан. Российская сторона до сих пор не дала удовлетворительных ответов Азербайджану по поводу авиакатастрофы вблизи Актау".

Дж. Пашазаде добавил, что отказ во въезде в Россию азербайджанским депутатам и проявленное к ним неуважение также стали одним из событий, которые могут подорвать отношения между двумя странами: "Азербайджан предпринял необходимые шаги в связи с инцидентом. Министерство иностранных дел выступило с резким осуждением данных действий. Это событие находится в поле зрения главы нашего государства. Операция против азербайджанцев носит провокационный характер. Не будет удивительно, если при проведении расследования выяснится, что в этой провокации замешаны также армяне. Надеюсь, что этот вопрос будет расследован и станет последней провокацией против наших соотечественников".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Rusiyada azərbaycanlılara qarşı keçirilən əməliyyat təxribat xarakterlidir

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