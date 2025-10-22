Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк
    Депутат: Молодежь должна понимать, насколько велик ее потенциал

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 12:21
    Азербайджанская молодежь должна понимать, насколько велик ее потенциал и уметь эффективно его использовать.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по делам молодежи и спорта, а также глава молодежного совета Общины Западного Азербайджана Шахин Исмайлов на мероприятии, посвященном проекту "Западный Азербайджан: по следам истории".

    По его словам, молодежь в первую очередь должна уделять внимание вопросам образования. "Государство развивается только благодаря образованной молодежи. Идея даже самого неопытного молодого человека может стать началом чего-то нового и глобального", - сказал парламентарий.

    Deputat: Azərbaycan gəncləri öz potensiallarının fərqində olmalıdırlar

