Депутат: Молодежь должна понимать, насколько велик ее потенциал

Азербайджанская молодежь должна понимать, насколько велик ее потенциал и уметь эффективно его использовать.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по делам молодежи и спорта, а также глава молодежного совета Общины Западного Азербайджана Шахин Исмайлов на мероприятии, посвященном проекту "Западный Азербайджан: по следам истории".

По его словам, молодежь в первую очередь должна уделять внимание вопросам образования. "Государство развивается только благодаря образованной молодежи. Идея даже самого неопытного молодого человека может стать началом чего-то нового и глобального", - сказал парламентарий.