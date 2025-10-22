İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Deputat: Azərbaycan gəncləri öz potensiallarının fərqində olmalıdırlar

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:47
    Deputat: Azərbaycan gəncləri öz potensiallarının fərqində olmalıdırlar

    Azərbaycan gəncləri öz potensiallarının fərqində olmalıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin və Qərbi Azərbaycan İcmasının Gənclər Şurasının sədri Şahin İsmayılov Qərbi Azərbaycan İcması (QAİ) və "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin (RİİB) birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunan "Qərbi Azərbaycan: Tarixin izi ilə" layihəsinə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan gənclərinin potenasialı böyükdür və onlar bundan istifadə etməyi bacarmalıdırlar:

    "Gənclərin ən böyük və əsas öhdəliyi yaxşı təhsil almaqdır. Bir dövlət ancaq savadlı gəncləri ilə inkişaf edə bilər. Hətta ən təcrübəsiz gəncin də hər hansı ideayası yeni bir çağırış və fikirdir".

    Депутат: Молодежь должна понимать, насколько велик ее потенциал

