Депутат Милли Меджлиса выдвинул предложение по решению проблемных кредитов

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Член комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Таир Керимли на сегодняшнем заседании комитета выдвинул предложение по решению проблемных кредитов.

Как сообщает Report, Таир Керимли сказал, что государство должно стараться решить вопрос таких кредитов: "В девальвации маната ни народ, ни бравшие кредит не виноваты. Почему-то от обесценивания маната страдает народ. Поэтому я предлагаю, чтобы одну треть этого обязательства правительство и банки взяли на себя. Мне кажется это может еще более усилить доверие к государству".

Депутат Азай Гулиев в своем выступлении сказал, что ситуация, возникшая с банками, беспокоит всех. Он подчеркнул, что в связи с этим Палата надзора за финансовыми рынками принимает шаги, но в этой области имеются чувствительные моменты.

Депутат отметил, что из рассмотренных 700 тыс. судебных дел в 2016 году 40% были связаны с банками: "Отсюда видно, что процесс, связанный с банками, направляется в суд. Если подсчитать этот процент, это означает около 300 тыс. жалоб. Если мы будем регулировать в определенном смысле этот процесс до судов и сможем сделать механизм общественного контроля прозрачным, думаю, количество судебных обращений может уменьшиться".