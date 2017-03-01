Депутат Милли Меджлиса: Люди, вышедшие из тюрьмы на свободу, не могут адаптироваться в общество

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Между владельцами квартир и переселенцами существуют судебные разбирательства. Этот вопрос вызывает в обществе обеспокоенность. Омбудсмен должен уделить этому вопросу особое внимание и подготовить предложения".

Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по правам человека Тахир Керимли на сегодняшнем заседании комитета во время обсуждения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека (обмудсмена) Азербайджана.

Он отметил, что порой в Азербайджане незаконно пользуются трудом мигрантов: "Наша рабочая сила остается без работы, а в некоторых случаях они получают меньшую заработную плату, чем мигранты. В этом отношении нарушаются права этих работников. Омбудсмен также должен уделить особое внимание этому вопросу".

Т.Каримли выразил обеспокоенность в связи с неисполнением судебных решений: "Тысячи судебных решений, в частности решения по гражданским делам, не исполнены. В некоторых случаях исполнение решений задерживается".

Депутат также затронул вопрос об адаптации людей, вышедших на свободу из заключения: "Акт об амнистии, принятый в 2016 году по инициативе депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой, охватил 10 тыс. человек. Необходимо уделить особое внимание одному вопросу - человек, вышедший на свободу из тюрьмы, не обеспечивается работой. Эти люди не могут адаптироваться в общество. В этом направлении должны быть осуществлены работы".