Депутат Милли Меджлиса: Инцидент в Екатеринбурге следует расценивать как проявление системной политики

События в российском городе Екатеринбурге должны расцениваться не только как отдельные факты преступлений, но и как проявление системной и целенаправленной политики.

События в российском городе Екатеринбурге должны расцениваться не только как отдельные факты преступлений, но и как проявление системной и целенаправленной политики.

Об этом заявила Report депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева.

По ее словам, жесточайшие рейды сотрудников российских спецслужб в домах лиц азербайджанского происхождения, подвергание их пыткам, убийства – это не просто нарушение правовых норм, а очередное проявление этнической чистки.

Депутат отметила, что жестокое задержание людей и применение бесчеловечного обращения за преступление, совершенное 25 лет назад, является явным нарушением международного права, в том числе Конвенции ООН против пыток:

"Такое поведение – это не только нарушение Конституции России, но и жестокость, направленная против человеческого достоинства. Согласно правовым нормам, если человек подозревается в совершении преступления, причем не вся семья, а конкретные лица, разбирательство должно проводиться только судом, а наказание должно назначаться в соответствии с законодательством. Ни один представитель правоохранительных органов не имеет права пытать или убивать людей".

П.Валиева отметила, что искусственное усиление идеологии "русской идентичности" в России, попытки перехода к моноэтнической модели государства, растущая ксенофобия и язык ненависти по отношению к нерусским народам доказывают, что эта страна не отказалась от своей имперской сущности.

Депутат подчеркнула, что азербайджанцы и мигранты из Центральной Азии, подвергающиеся стигматизации и этнической, религиозной дискриминации, десятилетиями являются основной несущей силой российской экономики, но при этом подвергаются социальному и правовому притеснению, административному насилию.

"На фоне этих событий четко прослеживаются несколько основных тенденций – политика российского правительства по отправке на войну нерусских, представление мигрантов как "абсолютных виновников", усиление жестокости российского режима, совершающего преступления против человечности в Украине, также и против нерусских народов внутри страны, открытая антиазербайджанская и исламофобская риторика российских СМИ, регулярные предвзятые и необоснованные высказывания представителей российского государства против Азербайджана, выступления и выражения, вводящие в заблуждение российскую общественность и затрагивающие национальные интересы Азербайджана, которые на самом деле являются частью систематической и целенаправленной антиазербайджанской политики, проводимой Россией".

Парвана Велиева обозначила в качестве подтверждения вышесказанного тот факт, что именно Россия сбила гражданское воздушное судно, принадлежащее Азербайджанским Авиалиниям (AZAL), пыталась скрыть это, а российские официальные лица длительное время демонстрировали безмолвие.

"Однако после того как было доказано, что самолет был сбит российской стороной, они все же были вынуждены принести извинения, но до сих пор не выплачена компенсация. Следует также вспомнить исходящие из России массовые кибератаки против азербайджанских СМИ в феврале этого года.

Российское государство и правоохранительные органы должны не только предотвращать эти преступления, но и немедленно и решительно принимать правовые меры против каждого, кто совершает эти зверства. Это имеет жизненно важное значение для защиты прав миллионов азербайджанцев и других нерусских народов, проживающих в России. Если российское государство не даст объективную правовую оценку этим событиям, это не только разожжет внутренние конфликты в стране, но и создаст резкие разрывы в отношениях с Азербайджаном. Российская сторона должна извиниться перед азербайджанским народом за совершенные преступления", - заключила депутат.