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Депутат: Если армяне вновь прибегнут к провокациям, наш ответ будет еще более безжалостным

Депутат: Если армяне вновь прибегнут к провокациям, наш ответ будет еще более безжалостным Если незаконные армянские вооруженные формирования вновь прибегнут к провокациям, наш ответ будет еще более безжалостным.
Внутренняя политика
28 июня 2023 г. 17:19
Депутат: Если армяне вновь прибегнут к провокациям, наш ответ будет еще более безжалостным

Если незаконные армянские вооруженные формирования вновь прибегнут к провокациям, наш ответ будет еще более безжалостным.

Об этом сообщил Report депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

По его словам, с начала мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией армяне стали совершать провокации: "Это говорит о том, что Армения против установления мира. Как только по инициативе США в Вашингтоне начинается встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе прибегают к провокациям. Цель этих провокаций - бросить тень на мирные переговоры и сделать их безуспешными. К сожалению, один из наших солдат был ранен в результате армянской провокации, но наш ответ был очень серьезным, и 5 членов незаконных армянских формирований были уничтожены. Если армяне вновь прибегнут к провокациям, то вся их инфраструктура может быть разрушена и начат процесс разоружения незаконных вооруженных формирований".

Депутат также напомнил, что 26 марта 2022 года была проведена операция Фаррух, а 3 августа - Сарыбаба: "Эти операции были проведены в ответ на провокации незаконных армянских вооруженных формирований, в результате чего было уничтожено большое количество армянских боевиков и взяты под контроль большие территории. Считаю, что очередная провокация незаконных армянских вооруженных формирований должна привести к операции, результатом которой станет зачистка еще больших территорий".

A.Бадамов отметил, что российские миротворцы создают условия для провокаций незаконных вооруженных формирований, или же эти провокации совершаются по приказу миротворцев: "Без разрешения миротворцев сепаратисты не могут сделать ни шагу. Считаю, что на повестку необходимо вынести вопрос о пересмотре деятельности миротворцев. Потому что их главная задача - не допустить провокаций в Карабахе. Если они не могут справиться со своими обязанностями, они должны покинуть Карабах. По истечении 5 лет они все равно покинут наши территории".

Депутат Милли Меджлиса заявил, что обеспечение безопасности в Карабахе будет происходить только под контролем азербайджанской армии: "В первую очередь, будут разоружены незаконные армянские отряды, тем самым ускорится процесс интеграции проживающих в Карабахе армян в Азербайджан. Армяне, проживающие в Карабахе, после получения азербайджанского гражданства смогут жить в полностью безопасных условиях. В настоящее время миротворцы препятствуют интеграции армян Карабаха. Считаю, что как только миротворцы покинут наши территории, незавершенные вопросы сразу же разрешатся".

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