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Депутат: Действия против азербайджанцев в России осуществляются по прямому заказу

Депутат: Действия против азербайджанцев в России осуществляются по прямому заказу Происходящее в России событие должно быть оценено как криминальное деяние на государственном уровне.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 12:41
Депутат: Действия против азербайджанцев в России осуществляются по прямому заказу

Действия против азербайджанцев, проживающих в России, должны быть оценены как криминальные деяния на государственном уровне.

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа.

Он отметил, что невозможно оправдать вторжение в дома людей и их убийство без каких-либо подозрительных обстоятельств:

"Убийство и пытки такого количества людей носят целенаправленный характер. Это процесс, осуществляемый по прямому заказу. Также это действия, направленные против Азербайджана. Если государство в целом не предотвратит такие процессы, это может привести к серьезным последствиям внутри страны. Это нельзя расценивать как притеснение мигрантов. Здесь речь может идти о прямом убийстве лиц, проживающих в стране, руками государства".

Ф. Мустафа отметил, что жесткая реакция Азербайджана на этот вопрос вполне ожидаема:

"Необходимо предпринять серьезные шаги для защиты наших граждан и соотечественников. Происходящее в Екатеринбурге противоречит духу стратегических долгосрочных отношений между Россией и Азербайджаном. Определенный умысел прослеживается здесь так же, как и в случае с крушением пассажирского самолета. Погибшие - наши соотечественники. Эти криминальные деяния против наших граждан, проживающих в России, являются преступлением против человечности. Совершившие это преступление обязательно должны понести наказание".

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Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafa: Rusiyada baş verən hadisə birbaşa sifarişlə həyata keçirilən prosesdir

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