День памяти отметили в северных районах Азербайджана

В северных районах Азербайджана прошли мероприятия по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как сообщает северное бюро Report, в мероприятиях в Губинском, Гусарском, Сиязанском, Хачмазском и Шабранском районах приняли участие руководители местных исполнительных властей и правоохранительных органов, а также коллективы учреждений, предприятий, организаций и представители общественности.

Участники посетили Аллеи шехидов, возложили цветы и венки к памятникам героев Отечественной войны, почтили их память минутой молчания.