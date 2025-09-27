День, который изменил все

Существуют дни, которые в жизни человека и государства остаются в памяти навсегда, и имеют особенное значение. Для Азербайджана одним из таких дней является 27 сентября.

27 сентября 2020 года. Обычное спокойное воскресное утро. Однако воскресную тишину нарушают артиллерийские снаряды, выстрелы из автоматов и другой тяжелой техники. Это Армения решила воплотить в жизнь пафосные заявления о новых территориях, которые делались в течение последних двух лет. Но Азербайджан уже был другим, не той страной, которую раздирали внутренние противоречия в начале 1990-ых годов, у которой отсутствовала боеспособная армия, была разрушена экономика. К 2020 году Азербайджан уже превратился в страну, крепко стоящую на ногах, имеющую высокий международный статус, сильную экономику, а самое главное – хорошо обученную и подготовленную армию, способную не только отразить новые нападения врага, но и вернуть то, что коварный враг захватил почти 30 лет назад.

Поэтому 27 сентября 2020 года верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сразу дал приказ армии перейти в контратаку. Так начался славный 44-дневный Путь к великой Победе.

27 сентября также стал днем единения граждан Азербайджана, которые выстраивались в очереди перед военкоматами, чтобы записаться добровольцами в армию. Каждый день все с нетерпением ждали сообщений с фронта, новых известий об очередных освобожденных населенных пунктах.

Это был еще период карантина из-за COVD-19, но это не мешало жителям, особенно городов, общаться друг с другом на балконах, выкрикивать названия населенных пунктов, которые славная азербайджанская армия освобождала.

Эти дни невозможно забыть. Как и невозможно забыть тех, кто очищал азербайджанскую землю от армянских оккупантов. Уверен, что каждый из нас помнит лица этих простых парней, которые отдали свою жизнь, чтобы искоренить армянский сепаратизм в Азербайджане. Как и невозможно забыть тех мирных жителей, которые погибли в Гяндже, Тертере, Барде в результате коварных ударов армян. Радость и горе часто идут рука об руку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 декабря 2020 года подписал распоряжение, в соответствии с которым 27 сентября отмечается как День памяти. Этот день является выражением глубокого уважения к памяти всех шехидов, которые героически сражались и пожертвовали своей жизнью во имя территориальной целостности Азербайджана.

27 сентября 2020 года также можно считать своеобразной точкой отсчета на пути к миру.

За прошедшие 5 лет Азербайджан многое сделал, чтобы приблизить этот долгожданный мир. Долгий, тернистый путь, когда мир стал возможен, благодаря победе Азербайджана в Отечественной войне.

Именно о долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе Отечественной войны был положен конец оккупации и как политическими средствами удалось обеспечить мир, говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября 2025 года, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

"Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Мы выдвинули пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представили проект мирного договора. Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне", - сказал глава государства.

Позднее на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем Ильхам Алиев подчеркнул историческое значение результатов, достигнутых в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и в мирной повестке дня. Отметив, что отношения между двумя странами и ситуация в регионе полностью изменились, Ильхам Алиев сказал, что с момента обретения Азербайджаном и Арменией независимости в регионе не было мира. Однако в настоящее время в регионе царит мир. Подчеркнув, что обе страны учатся жить в условиях мира, президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что это имеет большое историческое значение как для Азербайджана, так и для Армении.

До завершения мирного процесса фактически осталось сделать один шаг. Да, предстоит еще многое сделать, чтобы окончательно восстановить Карабах, Восточный Зангезур, где сегодня возрождается жизнь, звучит радостный детский смех, слышна азербайджанская музыка, видны улыбки на лицах. Все то, о чем мы мечтали долгие, долгие годы. Но мы всегда будем помнить день, с которого все началось. День, который изменил все…