Делегация МПА СНГ проинформирована о ходе подготовки к парламентским выборам

30 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с руководителем наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, первым заместителем генерального секретаря Леонидом Анфимовым, на

30 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с руководителем наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, первым заместителем генерального секретаря Леонидом Анфимовым, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель ЦИК отметил наличие у Азербайджана тесных связей со странами-членами СНГ.

Панахов подробно проинформировал гостей о количестве избирателей, избирательных участков, наблюдателей, процессе печати бюллетеней и других вопросах. Он отметил, что для наблюдения за выборами в нашу страну прибыли представители международных организаций.

Подготовка к выборам проведена в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджана, созданы всесторонние условия для удобного голосования избирателей.

Подчеркнув, что парламентские выборы впервые проходят на освобожденных от оккупации территориях, председатель ЦИК довел до внимания, что в Карабахе и Восточном Зангезуре, где проживают свыше 42 тыс. избирателей, создано 54 избирательных участка. Он сообщил, что для наблюдения за выборами по стране установлено 1000 веб-камер.

В свою очередь Леонид Анфимов заявил, что подготовка к внеочередным парламентским выборам в Азербайджане организована на высоком уровне, а избирательное законодательство соответствует международным стандартам.

Гость подчеркнул, что в Азербайджане царит мир и стабильность, что, естественно, положительно влияет на избирательный процесс.

"В составе наблюдательной миссии СНГ мы наблюдали за проведенными 7 февраля президентскими выборами в Азербайджане, стали свидетелями веры и доверия народа своему лидеру, высокого уровня организованности и сплоченности народа. Надеемся, что парламентские выборы 1 сентября пройдут в том же темпе", - сказал Леонид Анфимов.