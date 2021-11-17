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В Милли Меджлисе прошла встреча с делегацией МИД Германии

В Милли Меджлисе прошла встреча с делегацией МИД Германии 10:21 Глава рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-германским межпарламентским связям Нурлан Гасанов встретился с делегацией Министерства иностранных дел Германии во главе с уполномоченным по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Маттиасом
Внутренняя политика
17 ноября 2021 г. 10:45
В Милли Меджлисе прошла встреча с делегацией МИД Германии

Глава рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-германским межпарламентским связям Нурлан Гасанов встретился с делегацией МИД Германии, которую возглавляет уполномоченный представитель Федерального министерства иностранных дел по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече приняли участие первый секретарь отдела Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии, куратор по Азербайджану Бенедикт Гобель, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, советник посольства Андреас Холт и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Delegation of German Federal Foreign Office arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN-in nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib

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