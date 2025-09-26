Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Молдове

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 12:11
    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Молдове

    Делегация Центризбиркома Азербайджана отправится в Молдову для наблюдения за парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября.

    Как сообщили Report в ЦИК, делегацию возглавит председатель избирательной комиссии Мазахир Панахов.

    Визит организован по приглашению председателя ЦИК Молдовы Анжелики Караман и внесет вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между избирательными органами двух стран, сообщили в Центризбиркоме.

    В рамках визита также запланированы встречи Панахова с молдавским коллегой и другими официальными лицами.

    До дня голосования делегация ознакомится с общими процессами подготовки, а в день выборов будет наблюдать за процедурами голосования на избирательных участках в Кишиневе.

    ЦИК делегация выборы Молдова
    MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcək
    Azerbaijani CEC delegation to observe parliamentary elections in Moldova

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей