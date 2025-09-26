Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Молдове
Внутренняя политика
- 26 сентября, 2025
- 12:11
Делегация Центризбиркома Азербайджана отправится в Молдову для наблюдения за парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября.
Как сообщили Report в ЦИК, делегацию возглавит председатель избирательной комиссии Мазахир Панахов.
Визит организован по приглашению председателя ЦИК Молдовы Анжелики Караман и внесет вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между избирательными органами двух стран, сообщили в Центризбиркоме.
В рамках визита также запланированы встречи Панахова с молдавским коллегой и другими официальными лицами.
До дня голосования делегация ознакомится с общими процессами подготовки, а в день выборов будет наблюдать за процедурами голосования на избирательных участках в Кишиневе.
