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Делегация британского парламента побывала в Агдаме

Делегация британского парламента побывала в Агдаме Делегация во главе с членом Палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкманом в рамках визита в нашу страну посетила освобожденный город Агдам.
Внутренняя политика
6 апреля 2023 г. 17:44
Делегация британского парламента побывала в Агдаме

Делегация во главе с членом Палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкманом в рамках визита в нашу страну посетила освобожденный город Агдам.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Представители делегации воочию увидели проявления совершенных Арменией актов вандализма на азербайджанских землях в период оккупации Агдама.

В ходе визита гости ознакомились с руинами Агдамской пятничной мечети и Агдамского государственного драматического театра.

Членам делегации была предоставлена подробная информация о военных преступлениях Армении, разрушении культурных, исторических и религиозных памятников, большом количестве мин на этих территориях.

Члены делегации Великобритании также встретились с сотрудниками ANAMA, занимающимися разминированием в Агдаме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Britaniya nümayəndə heyəti Ağdamda səfərdə olub

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