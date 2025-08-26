Страны ОБСЕ должны 1 сентября принять решение о роспуске Минской группы

Действующему председателю ОБСЕ направлено обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ

Страны-члены ОБСЕ, как ожидается, 1 сентября должны принять решение об официальном роспуске Минской группы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента страны в Вашингтон.

Министр напомнил, что Азербайджан и Армения направили совместное обращение действующему председателю ОБСЕ о ликвидации Минской группы и связанных с ней структур.

"Обращение распространено среди стран ОБСЕ, 1 сентября ожидается принятие решения", - сказал Байрамов.