Страны ОБСЕ должны 1 сентября принять решение о роспуске Минской группы

Страны-члены ОБСЕ, как ожидается, 1 сентября должны принять решение об официальном роспуске Минской группы.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента страны в Вашингтон.
Министр напомнил, что Азербайджан и Армения направили совместное обращение действующему председателю ОБСЕ о ликвидации Минской группы и связанных с ней структур.
"Обращение распространено среди стран ОБСЕ, 1 сентября ожидается принятие решения", - сказал Байрамов.