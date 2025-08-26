Страны ОБСЕ должны 1 сентября принять решение о роспуске Минской группы

О нас

Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 15:37
Страны-члены ОБСЕ, как ожидается, 1 сентября должны принять решение об официальном роспуске Минской группы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента страны в Вашингтон.

Министр напомнил, что Азербайджан и Армения направили совместное обращение действующему председателю ОБСЕ о ликвидации Минской группы и связанных с ней структур.

"Обращение распространено среди стран ОБСЕ, 1 сентября ожидается принятие решения", - сказал Байрамов.

Версия на английском языке OSCE countries expected to decide to disband Minsk Group on September 1
Версия на азербайджанском языке Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə müraciət ünvanlanıb

