Давуд Рустамов: Масштабы преступлений с применением ИИ стремительно увеличиваются

В мире фиксируется стремительный рост преступлений диверсионной направленности, совершаемых с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности (СГБ) Давуд Рустамов на конференции в рамках мероприятия "Конкурс по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

По его словам, в последнее время во всех сферах наблюдается активное внедрение решений на базе искусственного интеллекта, что, в свою очередь, отражается и на сфере киберпреступности.

Давуд Рустамов отметил, что интерес к использованию ИИ в преступных целях растет во всем мире. По его словам, СГБ держит под контролем киберпреступления, совершаемые с применением искусственного интеллекта, а также другие формы цифровых правонарушений.

"Следует отметить, что масштабы преступлений диверсионной направленности с использованием ИИ заметно увеличиваются. Одно из зарубежных исследований выявило случаи незаконного применения Большой языковой модели (LLM – Large Language Model). Такие технологии позволяют преступным сетям разрабатывать более сложные сценарии для совершения диверсий", - подчеркнул Рустамов.