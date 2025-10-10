Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Давуд Рустамов: Масштабы преступлений с применением ИИ стремительно увеличиваются

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 15:56
    Давуд Рустамов: Масштабы преступлений с применением ИИ стремительно увеличиваются

    В мире фиксируется стремительный рост преступлений диверсионной направленности, совершаемых с использованием искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности (СГБ) Давуд Рустамов на конференции в рамках мероприятия "Конкурс по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

    По его словам, в последнее время во всех сферах наблюдается активное внедрение решений на базе искусственного интеллекта, что, в свою очередь, отражается и на сфере киберпреступности.

    Давуд Рустамов отметил, что интерес к использованию ИИ в преступных целях растет во всем мире. По его словам, СГБ держит под контролем киберпреступления, совершаемые с применением искусственного интеллекта, а также другие формы цифровых правонарушений.

    "Следует отметить, что масштабы преступлений диверсионной направленности с использованием ИИ заметно увеличиваются. Одно из зарубежных исследований выявило случаи незаконного применения Большой языковой модели (LLM – Large Language Model). Такие технологии позволяют преступным сетям разрабатывать более сложные сценарии для совершения диверсий", - подчеркнул Рустамов.

    СГБ Давуд Рустамов CIDC-2025 критическая инфраструктура киберпреступность
    Davud Rüstəmov: Süni intellektlə törədilən təxribat cinayətlərinin miqyasında artım var
    Davud Rustamov: Scale of crimes involving AI rapidly increasing

    Последние новости

    16:28

    ЕС намерен ужесточить визовый режим для третьих стран

    Другие страны
    16:25

    В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в Газе

    В регионе
    16:16

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября

    Милли Меджлис
    16:13

    Эстонский эксперт: Для киберугроз необходимы адекватные правовые меры реагирования

    ИКТ
    16:12
    Фото
    Видео

    Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена — ОБНОВЛЕНО-2

    Культура
    16:08
    Видео

    На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за повторного землетрясения - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:56

    Давуд Рустамов: Масштабы преступлений с применением ИИ стремительно увеличиваются

    Внутренняя политика
    15:52

    ММ утвердил в первом чтении обязательную паспортизацию энергоэффективности зданий

    Милли Меджлис
    15:47

    В Баку обезврежен мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции при задержании

    Происшествия
    Лента новостей