    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:17
    Давит Ишханян приговорен к пожизненному заключению

    В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор.

    Как сообщает Report, решением суда обвиняемый Давит Ишханян окончательно приговорен к пожизненному лишению свободы.

    Напомним, что государственные обвинители также требовали для Ишханяна пожизненного заключения.

    Суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.

    Напомним, Давит Ишханян возглавлял т.н. "парламент" преступного сепаратистского режима в Карабахе.

