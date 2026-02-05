Давид Бабаян приговорен к пожизненному заключению

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор.

Как сообщает Report, решением суда обвиняемый Давид Бабаян окончательно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что государственные обвинители также требовали для Бабаяна пожизненного заключения.

Суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.

Отметим, что Д.Бабаян был бывшим министром иностранных дел сепаратистского режима в Карабахе.