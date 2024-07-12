ЦИК зарегистрировала полномочных представителей еще пяти партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще ряда партий, которые примут участие во внеочередных парламентских выборах 1 сентября 2024 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще ряда партий, которые примут участие во внеочередных парламентских выборах 1 сентября 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова на сегодняшнем заседании комиссии.

По ее словам, зарегистрированы полномочные представители партий "Азад Ватан", "Движение национального возрождения", "Ени заман", "Хакк Адалят" и "Аг".

Всего по сей день ЦИК зарегистрировала полномочных представителей 20 политических партий.