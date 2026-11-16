В США впервые за несколько десятилетий появилось обозначение новой ядерной авиабомбы

Комитет Сената Конгресса США по ассигнованиям впервые за несколько десятилетий представил обозначение новой авиационной ядерной бомбы - B94.

Как передает Report, об этом сообщает портал The War Zone (TWZ), изучивший документы к проекту федерального бюджета на 2027 финансовый год.

Согласно материалам, на программу B94 предлагается направить $77,108 млн. При этом документы не содержат сведений о характеристиках и предназначении боеприпаса.

По оценке TWZ, под обозначением B94 может подразумеваться разрабатываемая в США ядерная авиабомба Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), предназначенная для уничтожения укрепленных и глубоко расположенных подземных объектов. Однако официального подтверждения того, что речь идет об одной и той же программе, пока нет.

Последней американской ядерной авиабомбой, получившей принципиально новое обозначение до B94, была B90. Ее разработку прекратили в сентябре 1991 года на фоне сокращения ядерных арсеналов после завершения холодной войны.