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    В США впервые за несколько десятилетий появилось обозначение новой ядерной авиабомбы

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 21:32
    В США впервые за несколько десятилетий появилось обозначение новой ядерной авиабомбы

    Комитет Сената Конгресса США по ассигнованиям впервые за несколько десятилетий представил обозначение новой авиационной ядерной бомбы - B94.

    Как передает Report, об этом сообщает портал The War Zone (TWZ), изучивший документы к проекту федерального бюджета на 2027 финансовый год.

    Согласно материалам, на программу B94 предлагается направить $77,108 млн. При этом документы не содержат сведений о характеристиках и предназначении боеприпаса.

    По оценке TWZ, под обозначением B94 может подразумеваться разрабатываемая в США ядерная авиабомба Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), предназначенная для уничтожения укрепленных и глубоко расположенных подземных объектов. Однако официального подтверждения того, что речь идет об одной и той же программе, пока нет.

    Последней американской ядерной авиабомбой, получившей принципиально новое обозначение до B94, была B90. Ее разработку прекратили в сентябре 1991 года на фоне сокращения ядерных арсеналов после завершения холодной войны.

    Конгресс США ядерная бомба
    MiniBoss
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