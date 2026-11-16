İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    ABŞ-nin onilliklər ərzində ilk dəfə yeni nüvə aviabombasının adı açıqlanıb

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 22:40
    ABŞ-nin onilliklər ərzində ilk dəfə yeni nüvə aviabombasının adı açıqlanıb

    ABŞ Konqresi Senatının Təxsisatlar Komitəsi bir neçə onillikdən sonra ilk dəfə yeni nüvə aviabombasının - B94-ün adını təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, "The War Zone" (TWZ) portalı ABŞ-nin 2027-ci maliyyə ili üzrə federal büdcə layihəsinə dair sənədləri araşdırarkən bu barədə bildirib.

    Sənədlərə əsasən, B94 proqramının maliyyələşdirilməsi üçün 77,108 milyon dolların ayrılması təklif olunur. Bununla belə, sənədlərdə döyüş sursatının texniki xüsusiyyətləri və təyinatı barədə məlumat verilmir.

    TWZ-nin qiymətləndirməsinə görə, B94 adı ABŞ-də hazırlanan "Nuclear Deterrent System-Air-delivered" (NDS-A) adlı nüvə aviabombasını ifadə edə bilər. Bu bombanın möhkəmləndirilmiş və yerin dərin qatlarında yerləşən yeraltı obyektləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulduğu bildirilir. Lakin bunların eyni proqram olduğuna dair hələ rəsmi təsdiq yoxdur.

    B94-dən əvvəl ABŞ-də son nüvə aviabombası B90 idi. Onun hazırlanması "Soyuq müharibə"nin başa çatmasından sonra nüvə arsenalının azaldılması fonunda, 1991-ci ilin sentyabrında dayandırılıb.

    Nüvə silahı Aviabomba Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    В США впервые за несколько десятилетий появилось обозначение новой ядерной авиабомбы
    US budget papers give first new nuclear bomb designation in decades
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:40
    ABŞ məlumat mərkəzlərinin istixana qazı emissiyaları Danimarkanın illik göstəricilərinə bərabərdir
    Digər ölkələr
    23:12
    Zelenski: Avropanın iştirakı ilə Ukrayna və ABŞ arasında onlayn danışıqlar aparılıb
    Digər ölkələr
    22:55
    Hikmət Hacıyev Maqdalena Qrono ilə Azərbaycan-Aİ tərəfdaşlığını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    22:49
    İsrail Ordusu HƏMAS-ın hərbi qanadının bölmə komandirini zərərsizləşdirib
    Digər ölkələr
    22:40
    ABŞ-nin onilliklər ərzində ilk dəfə yeni nüvə aviabombasının adı açıqlanıb
    Digər ölkələr
    22:27
    Ukraynanın ABŞ-dəkı səfirliyi "Starshield"ə girişin məhdudlaşdırıldığını təsdiqləyib
    Digər ölkələr
    22:18
    Foto
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Fərdi
    22:08
    "Tesla" Almaniyadakı zavodunun genişləndirilməsinə 3 mlrd avro yatıracaq
    Biznes
    22:04
    Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti