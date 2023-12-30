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ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента

ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих президентских выборах. 
Внутренняя политика
30 декабря 2023 г. 16:25
ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов по итогам сегодняшнего заседания комиссии.

Напомним, что 15 декабря правление ПЕА выдвинуло кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента. 16 декабря ПЕА представила в ЦИК документы о выдвижении Ильхама Алиева на пост президента.

ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост президента 19 декабря.

26 декабря Партия "Ени Азербайджан" представила в ЦИК подписные листы с подписями 50 000 избирателей в защиту выдвинутого кандидата Ильхама Алиева на выборах президента Азербайджана, назначенных на 7 февраля 2024 года, а также другие документы, требуемые в соответствии со статьей 58.1 Избирательного кодекса АР.

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Версия на английском языке CEC registers Ilham Aliyev's candidacy for presidency
Версия на азербайджанском языке MSK İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb

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