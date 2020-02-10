ЦИК: ​Ведется расследование материалов, размещенных в социальных сетях

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Чтобы дать правовую оценку видеоматериалам, размещенных в социальных сетях, ведется расследование.

Как передает Report, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил член ЦИК Габиль Оруджев.

По его словам, ведется подготовка к рассмотрению этих фактов на заседании ЦИК: "Мы постараемся завершить расследование по этим материалам сегодня или завтра".

Член ЦИК сказал, что в социальных сетях около 300 видеоклипов, связанных с выборами: "Они охватывают в общей сложности 50-60 избирательных участков".