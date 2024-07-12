ЦИК: Утверждения об идеальных выборах были бы пафосными

Утверждения об идеальных выборах были бы пафосными.
Как сообщает Report, данное мнение высказал заместитель председателя Центризбиркома Ровзат Гасымов на семинаре, посвященном процессу регистрации кандидатов в депутаты на выборах в Милли Меджлис.
Он отметил, что идеально провести выборы невозможно ни в какой стране, однако любые выборы должны совершенствоваться и быть лучше предыдущих.
Гасымов сообщил, что с 13 июля документы для регистрации кандидатов будут поданы в окружные избирательные комиссии. ЦИК призвал сотрудников быть внимательными в ходе данного процесса.