ЦИК рассмотрел жалобу о нарушениях на 27 участках в ходе парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу о нарушениях на некоторых избирательных участках Тертерско-Агдеринско-Геранбойского избирательного округа №97 в ходе внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу о нарушениях на некоторых избирательных участках Тертерско-Агдеринско-Геранбойского избирательного округа №97 в ходе внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября.

Как сообщает Report, с заявлением в ЦИК обратился кандидат от округа Мухтарлы Гяляндар Шамиль оглу, оспаривающий результаты голосования на 27 избирательных участках.

По словам секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, заявитель представил в ЦИК в качестве доказательств 87 видеозаписей, большинство из которых, как показало расследование, записано на других избирательных участках.

"При изучении видеозаписей нарушений не выявлено, жалоба кандидата признана необоснованной", - отметила она.



