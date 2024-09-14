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ЦИК рассмотрел жалобу о нарушениях на 27 участках в ходе парламентских выборов

ЦИК рассмотрел жалобу о нарушениях на 27 участках в ходе парламентских выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу о нарушениях на некоторых избирательных участках Тертерско-Агдеринско-Геранбойского избирательного округа №97 в ходе внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября.
Внутренняя политика
14 сентября 2024 г. 16:46
ЦИК рассмотрел жалобу о нарушениях на 27 участках в ходе парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу о нарушениях на некоторых избирательных участках Тертерско-Агдеринско-Геранбойского избирательного округа №97 в ходе внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября.

Как сообщает Report, с заявлением в ЦИК обратился кандидат от округа Мухтарлы Гяляндар Шамиль оглу, оспаривающий результаты голосования на 27 избирательных участках.

По словам секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, заявитель представил в ЦИК в качестве доказательств 87 видеозаписей, большинство из которых, как показало расследование, записано на других избирательных участках.

"При изучении видеозаписей нарушений не выявлено, жалоба кандидата признана необоснованной", - отметила она.


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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Election Commission considers complaint about violations at 27 polling stations during parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке MSK Tərtər-Ağdərə-Goranboy seçki dairəsinin bəzi məntəqələrində pozuntularla bağlı iddiaları araşdırıb

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