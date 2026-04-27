Избраны заместитель председателя и секретари ЦИК Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Избраны заместитель председателя и секретари Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, решение было вынесено на обсуждение на первом заседании ЦИК в новом составе.

Ровзат Гасымов избран заместителем председателя ЦИК, а Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов - секретарями комиссии.

Решение было вынесено на голосование и поддержано членами ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проводит первое заседание в новом составе.

Как сообщает Report, согласно повестке заседания, будут избраны председатель ЦИК, его заместитель и секретари.

Отметим, что в заседании также участвует председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

С полным списком членов ЦИК можно ознакомиться по ссылке.