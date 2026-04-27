    Избраны заместитель председателя и секретари ЦИК Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Избраны заместитель председателя и секретари Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

    Как сообщает Report, решение было вынесено на обсуждение на первом заседании ЦИК в новом составе.

    Ровзат Гасымов избран заместителем председателя ЦИК, а Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов - секретарями комиссии.

    Решение было вынесено на голосование и поддержано членами ЦИК.

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проводит первое заседание в новом составе.

    Как сообщает Report, согласно повестке заседания, будут избраны председатель ЦИК, его заместитель и секретари.

    Отметим, что в заседании также участвует председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

    С полным списком членов ЦИК можно ознакомиться по ссылке.

    Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin müavini və katibləri seçilib - YENİLƏNİB
    Deputy chairman and secretaries of Azerbaijan CEC elected

    Последние новости

    17:58

    Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана 2 млрд кубометров газа в год

    Энергетика
    17:55

    Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию

    Внешняя политика
    17:54

    Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолет

    Армия
    17:48
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:44
    Фото

    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

    Инфраструктура
    17:41

    Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%

    Бизнес
    17:32

    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Другие страны
    17:21
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Внутренняя политика
    17:17

    В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей