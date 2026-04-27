Избраны заместитель председателя и секретари ЦИК Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика
- 27 апреля, 2026
- 17:04
Избраны заместитель председателя и секретари Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает Report, решение было вынесено на обсуждение на первом заседании ЦИК в новом составе.
Ровзат Гасымов избран заместителем председателя ЦИК, а Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов - секретарями комиссии.
Решение было вынесено на голосование и поддержано членами ЦИК.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проводит первое заседание в новом составе.
Как сообщает Report, согласно повестке заседания, будут избраны председатель ЦИК, его заместитель и секретари.
Отметим, что в заседании также участвует председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
С полным списком членов ЦИК можно ознакомиться по ссылке.
Последние новости
