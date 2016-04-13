ЦИК проведет заседание в связи с назначением повторных выборов в Агдашском избирательном округе №90

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ближайшие дни проведет заседание в связи с назначением повторных выборов в Агдашском избирательном округе №90.

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественностью и медиа секретариата ЦИК Шахин Асадли.

Он отметил, что Центральная избирательная комиссия предпримет соответствующие шаги согласно распоряжению президента Ильхама Алиева о назначении повторных выборов по данному избирательному округу.

Отметим, что на заседании ЦИК от 17 ноября на основании обращения кандидатов в депутаты, зарегистрированных в Агдашском избирательном округе №90, были аннулированы результаты выборов в данном избирательном округе.