Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    ЦИК прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 16:19
    ЦИК прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана

    Центризбирком Азербайджана прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

    Полномочия депутата прекращены на фоне его избрания генсеком Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

    Рамиль Гасан ЦИК ТюркПА
    Ramil Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib – YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:13

    Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕС

    Другие страны
    17:10

    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Бизнес
    17:08

    Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий

    Внутренняя политика
    17:06

    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:49

    Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

    Инфраструктура
    16:45

    В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лиц

    В регионе
    16:43

    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Другие страны
    16:33

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Другие страны
    16:29

    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Другие страны
    Лента новостей