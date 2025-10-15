ЦИК прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана
Внутренняя политика
- 15 октября, 2025
- 16:19
Центризбирком Азербайджана прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана.
Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.
Полномочия депутата прекращены на фоне его избрания генсеком Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).
