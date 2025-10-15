İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Ramil Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:14
    Ramil Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib – YENİLƏNİB
    Ramil Həsən

    Mərkəzi Seçki Komissiyasında (MSK) Ramil Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsi məsələsinə baxılıb.

    "Report"un məlumatına görə, iclasda Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi seçilməsi ilə əlaqədar R.Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsi haqqında qərar qəbul edilib.

    Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bugünkü iclasında Ramil Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsinə baxılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, sözügedən məsələ MSK-nın bugünkü iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Xatırladaq ki, Ramil Həsən bu il iyunun 12-də Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən 14-cü plenar sessiyasında TÜRKPA Baş katibi seçilib.

    O, oktyabrın 15-dən etibarən vəzifəsinin icrasına başlayıb.

    MSK Ramil Həsən Milli Məclis TÜRK PA
    ЦИК прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана

    Son xəbərlər

    17:09

    İSB-də sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması xidməti istifadəyə verilib

    Maliyyə
    17:07

    Sabah Binəqədinin bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:06

    Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdirib

    Digər ölkələr
    17:06

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 33 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:00
    Foto

    Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    16:59

    Azərbaycan və Macarıstan arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    16:57

    Naxçıvanda sənaye istehsalı 15 %-dən çox artıb

    Sənaye
    16:54

    Növbəti iki gündə bəzi rayonlarda yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:53
    Foto

    Azərbaycan və Koreya hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti